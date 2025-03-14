ABD'de federal hükümetin kapanması riski azaldı

ABD'de Senato'daki Demokratların lideri Schumer'in federal hükümetin kapanmasının önüne geçmek için bir grup Demokrat senatör ile birlikte Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclis'nden geçirdikleri tasarıyı Senato'da destekleyeceğini söylemesi hisse senedi piyasalarına alım getirdi.

S&P 500 vadeli endeksi bu sabah yüzde 0,77, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq 100 yüzde 1,08 yükseldiler.

Hükümetin kapanmasının önlenmesi, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi savaşı nedeniyle ABD'deki ekonomik büyüme konusunda zaten gergin olan piyasalar için bir belirsizliği ortadan kaldırıyor. Başkanlığının ikinci ayınd

US Tiger Securities'den Bo Pei, "Kısa vadeli bir toparlanma olası,a Wall Street'teki hava iyimserlikten tedirginliğe dönüştü. Yatırımcıların riskleri azaltmasıyla ABD hisse senetlerinden 5 trilyon dolar silindi. Gerekçe basit: aşırı piyasa hareketlerini genellikle geri dönüşler takip eder" dedi.