ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), gümrük tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisi üzerindeki etkilerine dair analizini yeniledi. Analizde, 19 Ağustos itibarıyla ABD'ye ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranının, 2024 ticaret hacmine göre yaklaşık 18 puan yükseldiği tahmin edildi. Yüksek gümrük vergilerinin sürmesi durumunda, 6 Ocak-19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen vergi artışlarının, 2025-2035 yılları arasında birincil bütçe açıklarını 3,3 trilyon dolar, federal faiz giderlerini ise 0,7 trilyon dolar azaltacağı kaydedildi. Sonuç olarak, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam bütçe açığını 4 trilyon dolar düşüreceği belirtildi.

Analizde, gümrük tarifelerinde yakın zamanda yapılan düzenlemeler nedeniyle bu tahminlerin, haziran başında öngörülen rakamlardan daha yüksek olduğu vurgulandı. CBO'nun haziran ayında yayınladığı analizde, tarifelerin birincil bütçe açıklarını 2,5 trilyon dolar, federal faiz giderlerini ise 0,5 trilyon dolar düşüreceği öngörülmüştü. Gümrük vergilerindeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğüne etkileri de dikkate alındığında, bu düzenlemelerin toplam federal bütçe açığını 2,8 trilyon dolar azaltacağı tahmin edilmişti.