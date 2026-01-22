CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de ham petrol stokları arttı

ABD'de ham petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 16 Ocak haftasına yönelik verilerine göre, ham petrol stokları 3,04 milyon varil arttı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 09:46

Piyasalarda ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil artacağı öngörülüyordu. Önceki haftada ise ham petrol stoklarında 5 milyon 278 bin varillik bir yükseliş kaydedilmişti.

Damıtılmış ürün stokları söz konusu dönemde 33 bin varil geriledi. Oysa piyasa beklentisi, stoklarda 150 bin varillik bir azalma yaşanması yönündeydi. Bir önceki haftada damıtılmış yakıt stokları 4 milyon 344 bin varil artış göstermişti.

Aynı haftada benzin stokları 6,21 milyon varil artarken, piyasa bu artışın yaklaşık 2,5 milyon varil seviyesinde olmasını bekliyordu. Benzin stokları önceki haftada ise 8 milyon 233 bin varillik yükseliş kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar Trump’ın Davos’ta yapacağı konuşmaya odaklandı Piyasalar Trump'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya odaklandı 21 Ocak 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 21 Ocak 2026 09:31
Barclays’ten euro uyarısı! Barclays'ten euro uyarısı! 21 Ocak 2026 09:01
HSBC’den Çin için faiz indirimi sinyali HSBC’den Çin için faiz indirimi sinyali 21 Ocak 2026 08:58
Brezilya’nın kahve geliri rekor kırdı Brezilya’nın kahve geliri rekor kırdı 21 Ocak 2026 08:56
Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı Değerli metallerde belirsizlik: Bakır geriledi, kalay öne çıktı 21 Ocak 2026 08:19
S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı S&P’den Japonya’ya mali denge uyarısı 21 Ocak 2026 08:17
AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor AB yabancı tedarikçileri altyapısından uzak tutmak istiyor 21 Ocak 2026 08:13
Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek 21 Ocak 2026 08:08
Netflix’in geliri 2025’in son çeyreğinde arttı Netflix'in geliri 2025'in son çeyreğinde arttı 21 Ocak 2026 08:00
Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti Venezuela, petrol satışından 300 milyon dolarlık gelir elde etti 21 Ocak 2026 07:39
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 20 Ocak 2026 16:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.728,1800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12805,81 Yüksek 12805,81
Açılış
43,3109 Değişim 0,0463 Son veri saati:
Düşük 43,2641 Yüksek 43,3104
Açılış
50,7617 Değişim 0,1511 Son veri saati:
Düşük 50,6124 Yüksek 50,7635
Açılış
6.722,3410 Değişim 92,299 Son veri saati:
Düşük 6645,107 Yüksek 6737,406
Açılış
130,8657 Değişim 4,5768 Son veri saati:
Düşük 126,484 Yüksek 131,0608
Açılış
BİST En Aktif Hisseler