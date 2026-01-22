ABD'de ham petrol stokları arttı

Piyasalarda ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil artacağı öngörülüyordu. Önceki haftada ise ham petrol stoklarında 5 milyon 278 bin varillik bir yükseliş kaydedilmişti.

Damıtılmış ürün stokları söz konusu dönemde 33 bin varil geriledi. Oysa piyasa beklentisi, stoklarda 150 bin varillik bir azalma yaşanması yönündeydi. Bir önceki haftada damıtılmış yakıt stokları 4 milyon 344 bin varil artış göstermişti.

Aynı haftada benzin stokları 6,21 milyon varil artarken, piyasa bu artışın yaklaşık 2,5 milyon varil seviyesinde olmasını bekliyordu. Benzin stokları önceki haftada ise 8 milyon 233 bin varillik yükseliş kaydetmişti.