ABD'de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor

New York Fed tarafından yapılan açıklamaya göre, bu artışın önemli bir kısmı, 131 milyar dolarlık artışla 12,94 trilyon dolara çıkan konut kredilerinden kaynaklandı. Ancak, artan borç seviyeleriyle birlikte, genel kredi zorluklarında da bir yükseliş yaşandı.

Raporda, toplam borçlanmanın %4,4'ünün ikinci çeyrekte çeşitli düzeylerde temerrüde düştüğü belirtildi; bu oran, ilk çeyreğe göre hafif bir artışa işaret ediyor.

Borç türleri arasındaki temerrüt durumları "karışık" bir tablo sergilese de, özellikle öğrenci kredilerindeki sorunlar "keskin" bir yükseliş gösterdi. Konut kredisi limitlerindeki temerrütler "hafif" bir artış kaydederken, öğrenci kredilerindeki bu belirgin kötüleşme, borç geri ödeme moratoryumunun sona ermesi ve kredi kuruluşlarına bildirimlerin yeniden başlamasıyla beklenen bir gelişmeydi.

Rapora göre, toplamda 1,64 trilyon doları bulan öğrenci kredilerinin %10,2'si şu anda 90 gün veya daha uzun süredir gecikmiş durumda.

New York Fed araştırmacıları, öğrenci borçlanmasındaki sorunların genel ekonomide diğer borçlanma türlerini olumsuz etkilemesi ve borçlular üzerinde kalıcı mali zararlar bırakma potansiyeli taşıdığını ve bu zorlukların daha da artmaya devam edeceğini öngörüyor.