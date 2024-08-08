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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2024 15:54

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azalarak 233 bine indi.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 241 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 249 binden 250 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 artışla 240 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Temmuz ile biten haftada 6 bin kişi artarak 1 milyon 875 bine çıktı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasına dair bazı endişeleri hafifletebileceğini belirtti.

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