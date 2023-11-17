ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükselmeye devam ediyor

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, sürekli olarak işsizlik yardımı alanların sayısını gösteren yinelenen işsizlik başvuruları 4 Kasım'da sona eren haftada 1,87 milyona yükseldi. Bu, art arda sekizinci haftalık artışa işaret etti.

İlk işsizlik başvuruları da 11 Kasım'da sona eren haftada 231,000'e yükseldi. Bu rakam Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Dirençli bir işgücü piyasası bu yıl ekonomik büyümeyi desteklerken, birçok ekonomist yüksek borçlanma maliyetlerinin ağırlığı altında büyümenin hız kaybetmesini bekliyor. Şirketler artık daha yavaş bir hızda istihdam yaratıyor, işsizlik artıyor ve ücret artışı yavaşlıyor, bu da tatil sezonu öncesinde harcamalarda bir miktar gerilemeye yol açıyor.

İşsizlik başvuruları verileri özellikle tatil dönemlerinde dalgalı bir seyir izliyor ve geçen hafta Gaziler Günü'nü de içeriyordu. Bu dalgalanmanın bir kısmını düzelten ilk başvuruların dört haftalık hareketli ortalaması 220,250'ye yükseldi.