ABD'de istihdam maliyeti ikinci çeyrekte beklentilerin altında arttı

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 16:10
Son Güncelleme Tarihi 31 Temmuz 2024 16:11
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, ücret artışını ölçen endeks, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.
Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 artmıştı.
İstihdam maliyeti, ikinci çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,1'lik artış kaydetti.
Maaşlar yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 ve yan hak maliyetleri yüzde 1 arttı.
Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,9 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,2'lik artış gösterdi.