CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 16:44

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2024 16:44

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Eylülde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, ağustosta yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde verinin yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları, ağustos ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Eylülde piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen endeks, yıllık bazda Şubat 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Endeks, ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,3 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

İlginizi Çekebilir
SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir SNB: Daha fazla faiz indirimi gerekli olabilir 30 Ekim 2024 09:12
Morgan Stanley: Sıfır faiz ve enflasyon dönemi sona erdi Morgan Stanley: Sıfır faiz ve enflasyon dönemi sona erdi 30 Ekim 2024 09:09
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi 30 Ekim 2024 09:06
ABD’de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı 29 Ekim 2024 16:03
AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak AB ile İngiltere rekabet soruşturmalarında işbirliği yapacak 29 Ekim 2024 15:48
Almanya’da tüketici güvenini 2022’den beri en yüksek seviyesinde Almanya'da tüketici güvenini 2022'den beri en yüksek seviyesinde 29 Ekim 2024 13:05
Çin’de imalat dışı PMI da yeniden büyümeye döndü Çin'de imalat dışı PMI da yeniden büyümeye döndü 31 Ekim 2024 09:13
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Ekim 2024 11:29
Brent petrolde küresel piyasalar etkisi yaşanıyor Brent petrolde küresel piyasalar etkisi yaşanıyor 29 Ekim 2024 10:02
Tamaki: BoJ politikasında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçınmalı Tamaki: BoJ politikasında büyük bir değişiklik yapmaktan kaçınmalı 29 Ekim 2024 07:50
Petrol fiyatları kayıplarını topluyor Petrol fiyatları kayıplarını topluyor 29 Ekim 2024 07:45
Çin’de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti 28 Ekim 2024 12:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler