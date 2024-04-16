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ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında kaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta yüzde 14,7 azalışla 1 milyon 321 bine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 16:19

ABD Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta bir önceki aya oranla yüzde 14,7 azalarak 1 milyon 321 bine gerilerken, bu 7 ayın en düşük seviyesi oldu.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 480 bin olması yönündeydi.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta aylık yüzde 12,7 artışla 1 milyon 549 bine çıkmıştı.

Konut başlangıç sayısı martta yıllık bazda da yüzde 4,3 düştü.

İNŞAAT İZNİ 8 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da martta aylık bazda yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 458 bine indi.

Piyasa beklentisi, mart ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 514 bin olacağı yönündeydi.

Martta 8 ayın en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı şubatta aylık yüzde 2,3 artışla 1 milyon 523 bin olmuştu.

Verilen inşaat izni sayısı martta yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.

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