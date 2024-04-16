ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında kaldı

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 16:19
Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 16:19
ABD Ticaret Bakanlığının mart ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta bir önceki aya oranla yüzde 14,7 azalarak 1 milyon 321 bine gerilerken, bu 7 ayın en düşük seviyesi oldu.
Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 480 bin olması yönündeydi.
Yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta aylık yüzde 12,7 artışla 1 milyon 549 bine çıkmıştı.
Konut başlangıç sayısı martta yıllık bazda da yüzde 4,3 düştü.
İNŞAAT İZNİ 8 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Ülkede verilen inşaat izni sayısı da martta aylık bazda yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 458 bine indi.
Piyasa beklentisi, mart ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 514 bin olacağı yönündeydi.
Martta 8 ayın en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı şubatta aylık yüzde 2,3 artışla 1 milyon 523 bin olmuştu.
Verilen inşaat izni sayısı martta yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.