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ABD'de konut başlangıçları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta yüzde 4,3 azalışla 1 milyon 460 bine gerilemesine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 17:13

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 17:13

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'e ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azalarak 1 milyon 460 bine düştü.

Piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 426 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, kasımda yüzde 10,8 artışla 1 milyon 525 bin seviyesinde kaydedilmişti.

Konut başlangıçları aralıkta, yıllık bazda ise yüzde 7,6 yükseldi.

Ülkede inşaat izinleri, aralıkta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 480 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, kasımda yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 467 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, aralıkta yıllık bazda da yüzde 6,1'lik artış gösterdi.

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