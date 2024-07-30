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ABD'de konut fiyatları mayısta yükseldi

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 17:03

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9'luk artış kaydetti.

Endeks, mayıs ayında 323,48 ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, nisan ayında yıllık yüzde 6,4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6,5 artması yönündeydi. Endeks, nisan ayında yüzde 7,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9,4 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 9,1 ile San Diego ve yüzde 8,6 ile Las Vegas oldu. Konut fiyatlarının yüzde 1 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

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