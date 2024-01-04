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ABD'de özel sektör istihdamı aralıkta beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 17:00

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 17:00

ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Aralık 2023'e ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 164 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 115 bin artması öngörülüyordu.

Kasım ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 103 binden 101 bine revize edildi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 74 bin, orta ölçekli işletmelerde 53 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 40 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 155 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 9 bin kişilik yükseliş oldu.

ÜCRET ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yıl aralıkta yıllık ücret yüzde 5,4 arttı.

Eylül 2022'den bu yana yavaşlamayı sürdüren ücret artışı, kasımda yüzde 5,6 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, pandemi öncesi işe alımla oldukça uyumlu bir iş gücü piyasasına geri dönüldüğünü ifade ederek, ücret artışlarının gerilemesi nedeniyle ücret-fiyat sarmalı riskinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

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