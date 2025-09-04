ABD özel sektör istihdamı belli oldu

CANLI BORSA
ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2025 15:35

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 54 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan özel sektör istihdamının, bu dönemde 73 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamında temmuz ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 104 binden 106 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 12 bin, orta ölçekli işletmelerde 25 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 18 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 42 bin, üretim sektöründe 13 bin kişilik artış kaydetti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustosta yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın güçlü bir istihdam artışı ile başladığını ancak bu ivmenin belirsizlik nedeniyle sarsıldığını kaydetti.

Richardson, iş gücü kıtlığı, tedirgin tüketiciler ve yapay zeka kaynaklı aksaklıklar gibi çeşitli faktörlerin istihdamdaki yavaşlamayı açıklayabileceğini ifade etti.

