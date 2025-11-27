Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi

CANLI BORSA
Kanada, çelik türev ürünlerine yüzde 25'lik vergi uygulayacağını duyurdu.

Kanada, Başbakan Mark Carney'nin, ticaret savaşı ve ucuz Çin çeliği nedeniyle ciddi zarar gören sanayiyi koruma çabaları bağlamında, .ok sayıda ABD üretimi ürünü içeren çelik ürünlerine yeni tarifeler ekleyeceğini açıkladı.

Carney, Çarşamba günü çelik türev ürünlerine uygulanacak yeni yüzde 25'lik vergiyi, üreticilere yardımcı olacak bir dizi önlemin parçası olarak açıkladı.

Söz konusu tarife, 26 Aralık'tan itibaren, rüzgar kuleleri, prefabrik binalar, bağlantı elemanları ve teller dahil olmak üzere 10 milyar Kanada doları (7,1 milyar dolar) değerindeki ithal ürünlere uygulanacak.

Kanada listedeki ürünlerin yüzde 40'ını ABD'den ithal ediliyor.

Bu adım, Carney'nin Eylül ayında Kanada'nın çoğu misilleme tarifesini kaldırmasının ardından, ABD menşeli ürünlere yönelik ilk yeni ithalat vergisi hamlesi olarak öne çıkıyor.

