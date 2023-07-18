ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. Sanayi üretimi, mayısta da yüzde 0,5 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de haziranda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin de bu dönemde değişim kaydetmemesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,2 düşmüştü.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 78,9 oldu. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,5 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçmişti.