ABD’de soğuk hava doğal gaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı

ABD’yi etkisi altına alan sert soğuklar, üretimde yaşanabilecek kesintiler ve hızla artan ısınma ihtiyacı nedeniyle doğal gaz fiyatlarının 2022’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıkmasına neden oldu. Yalnızca son iki gün içinde yüzde 50’nin üzerinde artış gösteren fiyatlardaki bu sert yükseliş, ABD arzına bağımlı olan Avrupa ve Asya’da da enerji maliyetlerini yukarı çekiyor.

ABD doğal gaz vadeli fiyatları, sert soğuk hava koşullarının üretimde aksamalara yol açabileceği ve ısınma kaynaklı talebi artıracağı beklentileriyle 2022'den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı.

Vadeli sözleşmeler, gün içinde yüzde 13'e yaklaşan artışla mmBtu başına 5,502 dolara yükseldi. Bu sıçramayla birlikte doğal gaz fiyatları yalnızca son iki günde yüzde 50'nin üzerinde değer kazanarak, 1990'dan bu yana tutulan verilerde en güçlü haftalık artışlardan birine doğru ilerliyor.

Keskin yükselişin arkasında, ABD'nin güney kesimlerinde öngörülen düşük sıcaklıklar bulunuyor. Boru hatlarında donma kaynaklı akış kesintisi (freeze-off) ihtimali, talebin en yüksek olduğu dönemde arz tarafında ciddi riskler yaratıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) verilerine göre, ülkenin yaklaşık üçte ikisinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

ABD'de yaşanabilecek üretim kayıplarının etkisinin yalnızca iç pazarla sınırlı kalmayacağı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatları üzerinden Avrupa ve Asya piyasalarına da yansıyacağı öngörülüyor.

Nitekim Avrupa'da doğal gaz vadeli kontratları son bir haftada yüzde 18'in üzerinde artış kaydetti.

Japonya'da ise yükselen enerji ihtiyacıyla birlikte elektrik fiyatları çarşamba günü son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, ABD başta olmak üzere farklı bölgelerde soğuk hava koşullarının sürmesi halinde stoklardaki azalmanın hızlanabileceğini ve fiyat dalgalanmalarının devam edebileceğini belirtiyor.

