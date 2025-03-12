ABD’de şubat enflasyonu açıklandı

Fed faiz kararlarını yakından ilgilendiren şunat ayı enflasyonu belli oldu. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Ocakta yıllık artış yüzde 3 seviyesinde gerçekleşirken şubat ayına yönelik piyasanın artış beklentisi ise yüzde 2,9 seviyesinde belirlenmişti.

Öte yandan tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE de aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,1 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.