ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayında beklentilerin gerisinde kaldı.

Temmuz ayında istihdam bir önceki aya göre 114 bin arttı. Ekonomistler ise 175-185 bin seviyesinde artış bekliyordu.

Haziran ayı istihdam artışı 206 binden 179 bine ve Mayıs verisi 218 binden 216 bine revize edildi.

İşsizlik oranı Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak gerçekleşti.

Ortalama saatlik kazançlar %0,23 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 3,7 olan beklentinin altında yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında özel sektörde artış 97 bin ve kamuda 17 bin oldu. İmalat sektöründe istihdam 1000 arttı.