ABD'den 12 kişiye "Ekonomik Öfke" yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satışı ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

PARAVAN ŞİRKETLER İDDİASI

Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun petrol gelirlerini gizlemek ve fon transferlerini sürdürmek amacıyla ekonomik açıdan esnek yapıya sahip bölgelerde kurulan paravan şirketlerden faydalandığı iddia edildi.

ABD yönetimi, söz konusu gelirlerin İran halkının ihtiyaçları yerine silah geliştirme programları, bölgesel silahlı grupların desteklenmesi ve güvenlik güçlerinin finansmanında kullanıldığını savundu.

BESSENT'TEN "FİNANSMAN HATTINI KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde İran'a yönelik ekonomik baskının süreceğini belirtti.

Bessent açıklamasında, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın finansal ağları hedef alınıyor

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın küresel finans sistemi içerisindeki hareket alanını daraltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, İran'ın uluslararası finansal ağları "terör faaliyetleri yürütmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" amacıyla kullandığının değerlendirildiği belirtilirken, bu ağların izole edilmesine yönelik adımların süreceği ifade edildi.