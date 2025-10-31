CANLI BORSA
AB'de vergilerin GSYH'ye oranı arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl toplam vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 40,4'e seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024 yılında vergilerin ve net sosyal katkıların GSYH'ya oranlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB'de 2023 yılında yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH'ye oranı, 2024'te yüzde 40,4'e çıktı. Böylece, 2024 yılında AB ülkelerinde vergi ve sosyal katkı paylarından elde edilen toplam gelir 2023 yılına kıyasla 387 milyar avro artarak 7 trilyon 281 milyar avroya ulaştı.

Avro Bölgesi'nde de 2023'te yüzde 40,5 olan vergilerin GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 40,9 seviyesine yükseldi. Avro Bölgesi'nde vergi ve sosyal katkı paylarından sağlanan gelir, 2023 yılına kıyasla 291 milyar avro yükselerek 6 milyar 226 milyar avroya çıktı.

Danimarka'da 2024'te vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 45,8 oldu. Onu yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 45,1 ile Belçika, yüzde 43,8 ile Avusturya, yüzde 42,7 ile Lüksemburg, yüzde 42,6 ile İtalya, yüzde 42,5 ile İsveç, yüzde 42,3 ile Finlandiya, yüzde 41,7 ile Yunanistan ve yüzde 40,9 ile Almanya izledi.

Söz konusu dönemde vergilerin GSYH'ye oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 22,4 ile İrlanda, yüzde 28,8 ile Romanya ve yüzde 29,3 ile Malta olarak belirlendi.

