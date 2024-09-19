CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları ağustosta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 643 bin 637'ye indi.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2024 10:53

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024 10:55

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 18,3 düşerek 643 bin 637 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,1'i benzinli, yüzde 31,3'ü hibrit, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 11,2'si dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 21 seviyesindeydi. Elektrikli otomobil satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 düşerek 92 bin 627 adet olarak gerçekleşmesi dikkati çekti.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının hızlı gerilemesine işaret edildi.

Yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 27,8, Fransa'da yüzde 24,3, İtalya'da yüzde 13,4 ve İspanya'da yüzde 6,5 azaldı.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 7 milyon 180 bin 492'ye ulaştı.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 179 bin 41 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 92 bin 667 otomobil sattı.

Renault Grubu, 64 bin 392 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 56 bin 450 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Verilerin ardından Avrupa otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlara olan talebin azalmasına karşı acil eylem çağrısında bulundu.

ACEA'dan yapılan açıklamada, "AB'de elektrikli otomobillerin pazar payının sürekli olarak küçülme eğilimi, endüstri ve politika yapıcılara son derece endişe verici bir mesaj gönderiyor." ifadesi kullanıldı.

AB kurumlarının otomobiller ve minibüsler için 2025'te yeni karbon hedefleri yürürlüğe girmeden önce acil tedbir alması talep edilen açıklamada, sektörün sıfır emisyonlu araçların üretiminde gerekli artışı sağlamak için gerekli koşullardan yoksun olduğu bu alanda adım atılması gerektiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 17 Eylül 2024 16:39
İngiltere-AB ticaretinde Brexit sonrası sert düşüş İngiltere-AB ticaretinde Brexit sonrası sert düşüş 17 Eylül 2024 11:13
Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti 17 Eylül 2024 09:55
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 17 Eylül 2024 09:28
Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi 17 Eylül 2024 09:03
ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli 17 Eylül 2024 09:00
Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed’i faiz indirimlerinde sınırlayacak Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed'i faiz indirimlerinde sınırlayacak 17 Eylül 2024 08:56
Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir 17 Eylül 2024 08:53
Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti 17 Eylül 2024 08:48
Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi 17 Eylül 2024 08:44
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Eylül 2024 10:13
Merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme artıyor Merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme artıyor 17 Eylül 2024 08:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler