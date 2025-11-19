AB'den dijital atılım: Yapay zeka ve veri kurallarında sadeleşme

Avrupa Komisyonu, söz konusu düzenlemelerin 2029'a kadar yaklaşık 5 milyar euro idari maliyet tasarrufu yaratacağını, ayrıca Avrupa İşletme Cüzdanları sayesinde şirketlerin her yıl 150 milyar euroya kadar ek tasarruf sağlayabileceğini öngörüyor.

Paketin merkezinde yer alan dijital omnibus, yapay zeka, siber güvenlik ve veri alanındaki mevcut kuralları sadeleştiriyor. Yüksek riskli yapay zeka sistemleri için uygulama takvimi en fazla 16 ay olarak ayarlanırken, KOBİ'ler ve küçük ölçekli işletmeler için getirilen basitleştirmelerin yıllık en az 225 milyon euro tasarruf sağlaması bekleniyor. Siber güvenlik bildirimleri tek giriş noktasında toplanacak ve GDPR'ye yönelik hedefli düzenlemelerle gizlilik çerçevesi daha yenilik dostu hale getirilecek.

Veriye erişimin artırılması için veri mevzuatı tek bir çatı altında birleştiriliyor, bazı bulut geçiş kurallarına muafiyetler getirilerek yaklaşık 1,5 milyar euro tek seferlik tasarruf sağlanıyor. Ayrıca yeni Veri Birliği Stratejisi, veri laboratuvarları ve yasal destek merkezleriyle yüksek kaliteli veri erişimini genişletmeyi hedefliyor.

Avrupa İşletme Cüzdanı önerisi ise şirketlere tüm AB'de geçerli tek bir dijital kimlik sağlayarak belge imzalama, doğrulama ve kurumlarla güvenli iletişim gibi işlemleri dijitalleştirecek. Teklifler, kabul süreci için Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunulacak. Komisyon, ek olarak Dijital Uygunluk Testi için 11 Mart 2026'ya kadar sürecek geniş bir istişare süreci başlattı.