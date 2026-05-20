CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB’den Ukrayna’ya 3,2 milyar avroluk destek

AB’den Ukrayna’ya 3,2 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya sağlanacak destek kredisi kapsamında 3,2 milyar avroluk ilk ödemenin önünü açacak mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 13:57

AB Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanacak kredi kapsamında verilecek makro-finansal yardıma ilişkin mutabakat zaptının, AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis tarafından bugün imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, mutabakat zaptının, kredi taksitlerinin tahmini miktarı ve makro-finansal yardım ödemeleri için yerine getirilmesi gereken koşullar da dahil olmak üzere desteğinin temel koşullarını içerdiği belirtildi.

Kredi koşulları arasında Ukrayna'nın demokrasi, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına saygı gibi şartlar yer aldığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptının her kredi taksiti öncesinde Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken politika koşullarını ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak ilk ödeme için belirlenen koşulların dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik adımlar, kamu yatırımları için sektörel stratejilerin geliştirilmesi ve Ukrayna gümrük kanununun güncellenmesini içeren önlemler olduğu ayrıca mutabakatın Ukrayna tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

AB ülkeleri daha önce Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için toplam 90 milyar avroluk kredi desteği sağlama konusunda anlaşmıştı.

İmzalanan mutabakat zaptı bu paketin nasıl uygulanacağını, ödemelerin hangi şartlarla yapılacağını ve Ukrayna'nın hangi reformları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen teknik ve hukuki çerçeveyi oluşturuyor.

Mutabakat ile Ukrayna'ya ilk aşamada haziran ayı ortalarında 3,2 milyar avroluk ödemenin önü açılmış oluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de elektrik üretimi nisanda arttı Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı 20 Mayıs 2026 08:37
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 19 Mayıs 2026 17:04
AB’den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi AB'den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi 19 Mayıs 2026 16:28
Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor 19 Mayıs 2026 13:28
Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi 19 Mayıs 2026 12:16
Almanya’da istihdamda daralma sürüyor Almanya’da istihdamda daralma sürüyor 19 Mayıs 2026 10:52
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 19 Mayıs 2026 10:25
Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı Tahran Borsası 80 günlük aranın ardından yeniden işleme açıldı 19 Mayıs 2026 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 19 Mayıs 2026 10:08
İngiltere’de işsizlik oranı yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi 19 Mayıs 2026 09:44
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü 19 Mayıs 2026 09:12
ABD’den Hindistan’a silah satışına onay ABD'den Hindistan'a silah satışına onay 19 Mayıs 2026 08:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.012,7400 Değişim 151,32 Son veri saati:
Düşük 13918,76 Yüksek 14070,08
Açılış
45,5982 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 45,5737 Yüksek 45,6043
Açılış
52,9493 Değişim 0,1323 Son veri saati:
Düşük 52,8624 Yüksek 52,9947
Açılış
6.592,0750 Değişim 82,492 Son veri saati:
Düşük 6527,696 Yüksek 6610,188
Açılış
110,9734 Değişim 3,7719 Son veri saati:
Düşük 107,2306 Yüksek 111,0025
Açılış
BİST En Aktif Hisseler