ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de enerji sektörüne ilişkin faaliyetler yakından izlenmeye devam ederken, petrol sondaj kulesi sayısında sınırlı artış kaydedildi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 25 Nisan-1 Mayıs döneminde ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 1 artarak 408'e çıktı.

Buna rağmen ülkede petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda 64 adet azaldığı dikkat çekti.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ise haftanın son işlem gününde düşüş yaşandı. Brent petrol, perşembe gününü 114,01 dolar seviyesinde kapatırken, cuma günü 108,17 dolara geriledi.

WTI ham petrol ise aynı gün 101,94 dolar seviyesinde kapanış yaparken, bir önceki gün 105,07 dolar seviyesindeydi.

Analistler, sondaj kulelerindeki sınırlı artışa rağmen yıl bazında düşüş eğiliminin devam ettiğine dikkat çekerken, petrol fiyatlarındaki gerilemenin küresel talep beklentileri ve jeopolitik gelişmelerle şekillendiğini belirtiyor.