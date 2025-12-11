CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2025 09:09

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil düşüşle 425 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 411 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 220 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 29 Kasım-5 Aralık haftasında 38 bin varil artarak 13 milyon 853 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 609 bin varil artışla 6 milyon 589 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 396 bin varil artışla 4 milyon 9 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor 10 Aralık 2025 09:23
Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir 10 Aralık 2025 09:17
Piyasalar Fed’in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor Piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor 10 Aralık 2025 09:11
Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi 10 Aralık 2025 09:03
BM küresel ticarette büyüme bekliyor BM küresel ticarette büyüme bekliyor 10 Aralık 2025 08:56
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler