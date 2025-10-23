ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi

CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, artış beklentisinin aksine geçen hafta 1 milyon varil düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2025 08:55

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azalarak 422 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 800 bin varil artışla 408 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE AZALIŞ

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 11-17 Ekim haftasında 7 bin varil azalarak 13 milyon 629 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 393 bin varil artarak 5 milyon 918 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 263 bin varil azalışla 4 milyon 203 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

