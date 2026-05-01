CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin ulusal borcu GSYH'yi yüzde 100 aştı

ABD'nin ulusal borcu GSYH'yi yüzde 100 aştı

ABD'nin ulusal borcunun gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 01 Mayıs 2026 09:50

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nden (CRFB) yapılan açıklamada, Ekonomik Analiz Bürosu'nun yeni verilerine göre, 31 Mart itibarıyla ABD'de kamu elindeki borcun 31,27 trilyon dolar olduğu, son 12 aylık döneme ait nominal GSYH'nin de 31,22 trilyon dolar olarak tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, mart ayı sonunda ülkenin ulusal borcunun GSYH'sinin yüzde 100,2'sine ulaştığı kaydedildi.

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington'daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır." ifadelerini kullandı.

Borcun GSYH'nin yüzde 100'ünü aşmasının ardından, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen yüzde 106'lık rekor seviyenin de yakında aşılabileceğini belirten MacGuineas, bu kez borçlanmanın küresel bir savaş gibi olağanüstü bir durumdan değil, iki partinin de zor mali kararları ertelemesinden kaynaklandığını savundu.

"ARTAN BORÇ EKONOMİK REFAHI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

MacGuineas, artan borcun ekonomik refahı ve gelecek nesilleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüksek borcun gelir artışını yavaşlattığını, faiz oranlarını yükselttiğini ve enflasyonist baskıları artırdığını kaydetti.

Çözüm için borç artışının durdurulması gerektiğine işaret eden MacGuineas, yeni harcamaların veya vergi indirimlerinin daha güçlü mali kurallarla dengelenmesini önerdi.

MacGuineas, "Borcu istikrara kavuşturmak ve ekonomideki payını azaltmak için çok daha ileri gitmemiz gerekecek, yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir bütçe açığı azaltımına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

FİTCH, ABD'NİN BORCUNUN KREDİ NOTU RİSKLERİ KONUSUNDA UYARDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada da ABD'nin genişleyen bütçe açıkları ve yükselen borç seviyesinin ülkenin kredi notu açısından temel bir zorluk oluşturduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, yapısal olarak yüksek seyreden bütçe açıklarının ABD'nin borç yükünü diğer "AA" kredi notu kategorisindeki ülkelerin oldukça üzerine taşımaya devam edeceğini kaydetti.

ABD'de mali görünümün geçen yıl kabul edilen vergi indirimi yasası nedeniyle 2026'da daha da bozulacağına işaret edilen açıklamada, ancak gümrük tarifelerinden elde edilen gelirlerin bu etkinin yaklaşık yarısını dengelemesinin beklendiği bildirildi.

ABD'nin hükümet içi yükümlülükler dahil toplam brüt borcu ise yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5600 Değişim 219,05 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14469,31
Açılış
45,1886 Değişim 0,0678 Son veri saati:
Düşük 45,1175 Yüksek 45,1853
Açılış
53,0737 Değişim 0,1520 Son veri saati:
Düşük 52,9307 Yüksek 53,0827
Açılış
6.675,5630 Değişim 58,518 Son veri saati:
Düşük 6671,388 Yüksek 6729,906
Açılış
106,9697 Değişim 1,4614 Son veri saati:
Düşük 106,8828 Yüksek 108,3442
Açılış
BİST En Aktif Hisseler