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Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisinin temmuz-eylül dönemi büyümesinde ivme kaybettiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 16:09

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 16:09

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ülke ekonomisinin enerji fiyatlarındaki şokun, sıkılaşan para politikasının ve küresel ekonomik yavaşlamanın sebep olduğu yüklerden yavaş yavaş kurtulduğu belirtilerek, "Bu da genel olarak beklenen ekonomik toparlanmayı geciktiriyor. Üçüncü çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada yine hafif bir düşüş bekleniyor." yorumu yapıldı.

Mevcut ekonomik verilerin Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte dibe vurmuş olabileceğini gösterdiğine dikkat çekilen bakanlık raporunda, ekonomide toparlanmanın enflasyonda düşüşle gelecek yılın başında ivme kazanmasının beklendiği de hatırlatıldı.

Alman hükümeti, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Hükümet, büyümenin 2024'te toparlanarak yüzde 1,3'e, 2025'te ise 1,5'e yükselmesini bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde ise büyüme gösterememişti.

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