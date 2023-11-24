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Alman ekonomisi kısmi küçüldü

Alman ekonomisinin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Ekonomi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 14:49

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 14:49

Almanya ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,4 küçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin yılın 3.çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Böylece Destatis, 30 Ekim'de öncü verilerle açıkladığı yüzde 0,1 küçülmeyi teyit etti.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın 4. ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde büyüme gösteremezken, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 genişlemişti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "2023 yılının ilk yarısında görülen zayıf ekonomik gelişmenin ardından Alman ekonomisi yılın ikinci yarısına hafif bir performans düşüşüyle başladı." ifadesini kullandı.

Ülkenin GSYH'si geçen yılın 3. çeyreğine göre ise yüzde 0,4 daraldı. Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH'ye özellikle hane halkı tüketim harcamalarından olumsuz katkı geldi. 3. çeyrekte özel harcamalar bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 düşerken, kamu harcamaları yüzde 0,2 arttı.

Makine ve ekipman harcamaları yüzde 1,1 ve inşaat yatırımlarında yüzde 0,4 artış gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı da yüzde 0,8 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

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