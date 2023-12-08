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Alman hükümeti 2024 bütçesini yıl sonundan önce tamamlayamayacak

Almanya'da koalisyon hükümetinin Anayasa mahkemesi kararı sonrası ortaya çıkan bütçe açığını kapatma konusundaki görüş ayrılıklarını gidermekte zorlandığı bildirildi. Üst düzey bir yetkili, Alman hükümetinin 2024 bütçesini yıl sonundan önce tamamlayamayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 08:57

Almanya'da koalisyon hükümetinin Anayasa mahkemesi kararı sonrası ortaya çıkan bütçe açığını kapatma konusundaki görüş ayrılıklarını gidermekte zorlandığı bildirildi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ise "Ancak bu bir kriz değil," diyerek bütçenin yılsonundan önce parlamentodan geçirilmesi ihtiyacını küçümsedi.

Lindner,Brüksel'de yaptığı açıklamada "Koalisyon ortaklarının çok iddialı takvimleri olduğunu fark ettim" dedi.

Almanya'da görüşmeler, 17 milyar euroluk bütçe açığını kapatmak için gelecek yıl net yeni borçlanma sınırının da askıya alınıp alınmayacağına odaklanırken, sanayi projeleri, iklim politikası ve refah harcamaları belirsizlik içinde kaldı.

Lindner, "Çalışma henüz tam olarak tamamlanmadı" dedi.

Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) üst düzey parlamento liderlerinden Katja Mast milletvekillerine gönderdiği kısa mesajda, "Elimizden gelen her şeyi yapmış olmamıza rağmen, 2024 bütçesi artık bu yıl zamanında kararlaştırılamaz" dedi.

Üç koalisyon lideri arasındaki görüşmeler Cuma günü devam edecek ve SPD kaynakları, Noel'den önce ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varmalarını beklediklerini söylediler.

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