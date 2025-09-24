CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni azaldı

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, 6 aylık art arda artışın ardından eylülde beklenmedik şekilde azaldı.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 13:58

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Piyasa beklentisi, endeksin 89,3 puana yükseleceği yönündeydi.

Eylül ayında Ifo Beklentiler Endeksi 91,4'ten 89,7 puana, Mevcut Durum Endeksi de 86,4'ten 85,7 puana geriledi.

Ifo anketinde, imalat sektörlerinde mevcut durum ve geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü ve yeni siparişlerde bir kez daha düşüş yaşandığı bildirildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, endekse ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğunu ve beklentilerinin belirgin şekilde olumsuzlaştığını belirterek, "Ekonomide toparlanma beklentileri geriledi." ifadesini kullandı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Almanya'da mevcut iş durumunun 2008 finansal krizi ve Kovid-19 salgını sırasındaki kadar kötü olduğunu belirterek, "Büyüme beklentilerini sürdürülebilir şekilde artırmak için algılarda kayda değer bir değişiklik gerekiyor. Ancak bunun nereden geleceği şu anda belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ BÜYÜYEMİYOR

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak 23 Eylül 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi 22 Eylül 2025 16:56
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler