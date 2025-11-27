Alman kimya şirketi küçülmeye gidiyor: 1500 çalışanı işten çıkaracak

CANLI BORSA
Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, 2027 yılı sonuna kadar 1500 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie'den yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Wacker'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

Bu nedenle maliyet düşürme programı kapsamında şirketin 2027 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağı belirtilen açıklamada, "Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak. Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunun Wacker'in Almanya'daki tesislerinde olacağı bildirildi.

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.

