Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek

Almanya 2026 yılı için büyüme tahminini düşürecek

Almanya hükümeti, uluslararası ticaretteki artan belirsizlikleri yansıtarak 2026 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,0'a düşürecek.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 08:08

Aşağı yönlü revizyon, 28 Ocak'ta sunulacak Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yıllık ekonomi raporuna dahil edilecek. Taslak rapora göre, 2027 yılı GSYH büyümesi de daha önce beklenen yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirilecek.

Düzeltilmiş 2026 tahmini, art arda iki yıl daralmanın ardından 2025'te kaydedilen yüzde 0,2'lik GSYİH büyümesinden hala önemli ölçüde yüksek.

Düşük tahmin, küresel ticaret gerilimlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl bloktan ithal edilen mallara ilk vergileri uyguladıktan sonra Almanya dahil bazı AB üyesi ülkelere daha fazla tarife uygulama tehdidinde bulundu.

