Almanya bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ZDF'de yaptığı açıklamada, mahkeme kararının ardından Almanya'nın 2024 bütçesinde 17 milyar euroluk bir açıkla karşı karşıya oldukları söyledi.

Lindner, "2024 bütçesi için şu anda yaklaşık 17 milyar avro varsayıyorum. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, toplam federal bütçe 450 milyar avrodur" dedi.

Almanya Anayasa Mahkemesi 15 Kasım'da koalisyon hükümetinin pandemi döneminden kalan 60 milyar avroluk kullanılmamış borcu iklim ve dönüşüm fonuna yeniden tahsis etme kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Lindner, "Kasıtlı olarak hareket etmedik ve ihmalkâr da davranmadık. Ancak bunun bir hükümet için son derece tatsız ve utanç verici bir an olduğu oldukça açık" diye konuştu.

SPD'den Katja Mast, hükümetin yapısal bütçe açığını gayri safi yurtiçi hasılanın %0,35'i ile sınırlayan ve anayasal olarak güvence altına alınan borç freninin askıya alınması lehinde konuştu.

"SPD, frenin askıya alınmasını sağlayacak bir acil durum ilan etmek için bir gerekçe bulunabileceğine inanıyor" diyen Mast, Ukrayna'daki savaşa ve bunun Almanya'ya maliyetine, iklim nötr bir ekonomi için dönüşüm maliyetlerine ve sosyal uyumun korunmasına atıfta bulundu.

Mali disiplinin güçlü savunucuları olan şahin Lindner ve Hür Demokratlar, bakanın geçen hafta mahkeme kararı nedeniyle borç frenini 2023 yılı için askıya alacağını açıklamasının ardından gelecek yıl net yeni borçlanma sınırlarının yeniden kaldırılmasına karşı çıkıyor.

"2024 yılında acil çözüm koşullarının karşılanacağına henüz ikna olmadım". diye konuşan Lindner, müzakerelerin devam ettiğini ve diğer tarafların argümanlarını dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

Ancak şüphelerini de dile getiren Lindner, "Endişem şu ki, bu tür olaylar için acil durum tanımlar ve bunu her yıl yaparsak, bir noktada tek seferlik bir acil durumun içler acısı ve üzücü yeni bir normal haline geleceğini kabul edemeyiz" dedi.