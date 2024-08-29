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Almanya'da enflasyon ECB hedefinin altına indi

Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının etkisiyle beklentilerin üzerinde gerileyerek ağustosta yüzde 1,9 oldu.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2024 15:57

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2024 15:57

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 1,9'a geriledi.

Böylece Almanya'da yıllık enflasyon oranı son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasalardaki beklenti, enflasyonun ağustosta yüzde 2,1'e inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise 0,1 düşüş gösterdi.

AB uyumlu TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi. AB uyumlu TÜFE temmuzda yıllık yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e geriledi.

Bu arada, ülkede geçen sene enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar, ağustosta bir yıl öncesine göre yüzde 1,5 artarken, enerji ürünleri yüzde 5,1 düşüş gösterdi.

AVRO BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK EKONOMİSİNDE ENFLASYON ECB'NİN HEDEFİNİN ALTINDA

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyordu.

Ifo'nun tahminleri doğru çıkarken, Almanya'da enflasyon oranı ağustosta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altına indi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon oranı 2022 sonbaharında yüzde 10'un üzerinde rekor bir seviyeye ulaştıktan sonra, ECB, Eylül 2023'e kadar temel faiz oranlarını art arda 10 kez artırmıştı. Banka, 6 Haziran'da ise 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdükten sonra temmuzda faiz oranlarını değiştirmemişti.

Bankanın refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi yüzde 4,50'de bulunuyor.

Piyasalarda, ECB tarafından eylülde faiz indirimi yapılması olası bir senaryo olarak görülüyor.

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