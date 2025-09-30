Almanya'da işsiz sayısı eylülde arttı

CANLI BORSA
Almanya'da işsiz sayısı, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlanmasıyla eylülde ağustos ayına kıyasla 14 bin ile beklenenden fazla arttı.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 14:30

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde ağustosa göre 14 bin kişi artarak 2 milyon 980 bin oldu.

Bu artış, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlanmasıyla gerçekleşti.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti eylülde 8 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı eylülde değişmeyerek yüzde 6,3'te kaldı. Eylülde şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 66 bin azalarak 630 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasası, daha güçlü bir toparlanma için gerekli teşvikten yoksun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, ülkeyi altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.

