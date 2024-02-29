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Almanya'da konut inşaat ruhsatlarının sayısı sert düştü

Almanya'da konut inşaat ruhsatlarının sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 26,6 azalarak, 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 14:43

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 14:43

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut inşaat ruhsatlarına ilişkin 2023 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da yetkililer tarafından verilen konut inşaat ruhsatları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 26,6 azalarak 260 bin 100'e düştü. Böylece ülkede dairelere verilen ruhsat sayısı 2012'den beri en düşük seviyesine geriledi. 2012'de 241 bin konut inşaat ruhsatı verilmişti.

Destatis açıklamasında, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde kötüleşen finansman koşullarının 2023 yılında inşaat projelerindeki düşüşe katkıda bulunduğu belirtildi.

ARTAN FAİZLER İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

İnşaat sektöründeki kriz Alman ekonomisini de zorluyor. Ülke ekonomisi, geçen yıl yüksek enflasyonun alışılmışın dışında satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomide devam eden küçülmeden çıkmak için mücadele eden Almanya'da bu yıl için ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor. Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW) de kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden önlemler alınmasını talep ediyor.

Ülkede konut sorununu çözmek için koalisyon hükümeti, her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere 400 bin konut inşa etmeyi taahhüt etmişti. Almanya'da geçen yıl 270 bin konut inşa edildi.

Gayrimenkul uzmanları, alışılmışın dışında yüksek faiz oranlarının, arsa fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin ve kiraların mevcut seviyeleri göz önüne alındığında, yeni konutlar inşa etmenin ekonomik olarak tatminkar olmadığı kanaatinde.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enflasyon nedeniyle maliyetlerin artması, artan faizler ve kalifiye işçi açığı Alman inşaat sektörünü etkiliyor.

Almanya'da geçen yıl sonu itibarıyla 600 binden fazla konut açığının olduğu dile getirilmişti.

Almanya'da gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşu Alman Emlak Federasyonu (ZIA) ise "Gayrimenkul Sektörü Bahar Raporu 2024"te gayrimenkul sektörünün maliyetler ve resmi izin için gereksinimler nedeniyle tıkanmış durumda olduğuna dikkati çekerken inşaat şirketlerinin yüzde 20,7'sinin projelerinin durduğunun altını çizdi.

Raporda gayrimenkul uzmanları, federal hükümetin konut inşaatı hedefini önemli ölçüde tutturamayacağını tahmin ederek bu yıl 400 bin yeni konut yerine muhtemelen 150 bin konut inşa edileceğini kaydetti.

Öte yandan, ülkede konut fiyatları geçen yılın temmuz-eylül döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düşmüştü.

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