CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya’da sanayi üretimi, otomotiv sektöründeki keskin düşüşün etkisiyle ağustos ayında bir önceki aya göre %4,3 azaldı. Ekonomistler yüzde 1,0 düşüş bekliyorlardı.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 10:40

Destatis'in açıkladığı verilere göre, üretim geçen yılın aynı dönemine göre de %3,9 geriledi.

Temmuz 2025'te sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 ve yıllık yüzde 1,5 artış göstermişti.

Haziran–Ağustos döneminde üretim, önceki üç aya göre %1,3 daha düşük gerçekleşti.

Ağustostaki zayıf seyrin başlıca nedeni, Almanya'nın en büyük sanayi kolu olan otomotiv sektöründeki %18,5'lik düşüş oldu. Bu düşüşte tatil dönemine denk gelen fabrika kapanışları ve üretim geçişleri etkili oldu. Makine ve ekipman üretimi %6,2, ilaç endüstrisi %10,3 ve bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatı %6,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi temmuz ayına göre %5,6 geriledi. Sermaye mallarında üretim %9,6, dayanıklı tüketim mallarında %4,7, ara mallarda ise %0,2 düşüş yaşandı.

Sanayi dışındaki alanlarda enerji üretimi %0,5 azalırken, inşaat üretimi %0,6 artış gösterdi. Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Ekim 2025 10:01
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Ekim 2025 09:30
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 07 Ekim 2025 09:10
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler