Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Destatis'in açıkladığı verilere göre, üretim geçen yılın aynı dönemine göre de %3,9 geriledi.

Temmuz 2025'te sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 ve yıllık yüzde 1,5 artış göstermişti.

Haziran–Ağustos döneminde üretim, önceki üç aya göre %1,3 daha düşük gerçekleşti.

Ağustostaki zayıf seyrin başlıca nedeni, Almanya'nın en büyük sanayi kolu olan otomotiv sektöründeki %18,5'lik düşüş oldu. Bu düşüşte tatil dönemine denk gelen fabrika kapanışları ve üretim geçişleri etkili oldu. Makine ve ekipman üretimi %6,2, ilaç endüstrisi %10,3 ve bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatı %6,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi temmuz ayına göre %5,6 geriledi. Sermaye mallarında üretim %9,6, dayanıklı tüketim mallarında %4,7, ara mallarda ise %0,2 düşüş yaşandı.

Sanayi dışındaki alanlarda enerji üretimi %0,5 azalırken, inşaat üretimi %0,6 artış gösterdi. Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5,1 azaldı.