CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya’da sanayi üretimi, Eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %1,3 artış gösterdi. Destatis tarafından yayımlanan verilere göre, üretim geçen yılın aynı ayına göre ise %1,0 azaldı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 10:21

Almanya'da sanayi üretimi, Eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %1,3 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,0 oranında azaldı. Bu veriler, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklandı.

Yıllık bazda ise Ağustos üretimi %3,6 geriledi.

Üç aylık karşılaştırmada, 2025'in üçüncü çeyreğinde üretim ikinci çeyreğe göre %0,8 daha düşük gerçekleşti.

Eylül ayındaki toparlanma özellikle otomotiv sektöründeki %12,3'lük üretim artışından kaynaklandı. Bu sektör, ağustosta %16,7 düşüş yaşamıştı. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün üretimi %5,1 artarken, makine ve ekipman üretimi %1,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi eylülde aylık bazda %1,9 arttı. Sermaye malları üretimi %3,8, tüketim ve ara malları üretimi ise %0,2 yükseldi. Enerji üretimi %1,3 artarken, inşaat üretimi %0.9 geriledi.

Sanayi üretimi, enerji ve inşaat hariç tutulduğunda, Eylül 2024'e göre %1,2 düşüş gösterdi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Kasım 2025 09:45
ABD Başkanı Trump: Tarife davası ’ölüm kalım meselesi’ ABD Başkanı Trump: Tarife davası 'ölüm kalım meselesi' 05 Kasım 2025 08:52
Çin, ABD ürünlerine ek tarife uygulamasını askıya aldı Çin, ABD ürünlerine ek tarife uygulamasını askıya aldı 05 Kasım 2025 08:44
Çin’in hizmet sektöründe büyüme geriledi Çin'in hizmet sektöründe büyüme geriledi 05 Kasım 2025 08:40
Kripto paralara Aşırı Korku hakim! Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi Kripto paralara "Aşırı Korku" hakim! Bitcoin son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi 04 Kasım 2025 16:12
Irak, yakıt ithalatını yasakladı Irak, yakıt ithalatını yasakladı 04 Kasım 2025 15:37
ECB’den Bulgaristan’a ’reformlara devam’ önerisi ECB'den Bulgaristan'a 'reformlara devam' önerisi 04 Kasım 2025 14:39
Dolar endeksinden 3 ay sonra ilk Dolar endeksinden 3 ay sonra ilk 04 Kasım 2025 13:14
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 11:35
ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü 04 Kasım 2025 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 04 Kasım 2025 10:12
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 10:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler