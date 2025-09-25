Almanya'da tüketici güveni arttı

CANLI BORSA
Almanya'da tüketici güveni, aylarca süren düşüşün ardından ekim ayı için 1,2 puan artarak eksi 22,3 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 13:01

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bu ay için eksi 23,5 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekim ayı için 1,2 puanlık artışla eksi 22,3 puana çıktı. Piyasa beklentisi de endeksin eksi 23,3 puana yükselmesi yönündeydi. Endeks daha önce üç ay art arda gerilemişti.

Almanya'da tüketicilerin gelir beklentileri barometresi de 4,1 puandan 15,1 puana yükseldi.

Tüketicilerin satın alma eğilimi ise 1,5 puan düşerek eksi 11,6 puana geriledi. Bu Haziran 2024'ten bu yana en düşük seviye oldu.

GFK'ye göre, yüksek gıda ve enerji fiyatları, satın alma konusunda isteksizliğin devam etmesine neden oluyor. Ayrıca, jeopolitik durum belirsizliği artırıyor ve tüketicilerin planlama güvenliğini azaltıyor.

"İSTİHDAMLA İLGİLİ ENDİŞELER TÜKETİCİLER İÇİN POTANSİYEL BİR YÜK"

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninde düşüş eğiliminin en azından şimdilik durdurduğunu belirterek, "Bunun sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olup olmadığı belirsiz." diye uyardı.

Tüketici güveninin son derece düşük bir seviyede kalmaya devam ettiğini de ifade eden Bürkl, "Jeopolitik durum, istihdam endişeleri ve yenilenen enflasyon korkuları, tüketici güveninde şu anda kapsamlı bir toparlanmayı engelliyor olabilir." ifadesini kullandı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, genel olarak tüketici güveninin reel tüketici faaliyetlerinden daha karamsar olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyon kontrol altına alındığı için, harcamaların devam etmesi muhtemel. İstihdamla ilgili endişeler tüketiciler için potansiyel bir yük." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ BÜYÜYEMİYOR

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da temmuz ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldi.

