Almanya'da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde!

Almanya'da tüketici güveni yılın en düşük noktasına geriledi. Alman Perakende Birliği (HDE) tarafından 1.600 kişi üzerinde yapılan ve bugün yayımlanan ankete göre, tüketici barometresi Aralık ayında Kasım ayındaki 95,6 puandan 95,2 puana düştü.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 14:05

HDE, "Noel öncesi dönemin bu nedenle tüketici güveni üzerinde olumlu bir etkisi yok" dedi ve 2025'in "yakın bir ekonomik toparlanma umudu sunmayan kayıp bir yıl" olarak göründüğünü ekledi.

Zamanlama perakendeciler için daha kötü olamazdı. Kasım ve Aralık aylarında perakende sektörü yıllık cirosunun yaklaşık beşte birini oluştururken, oyuncak mağazaları ve diğer uzmanlaşmış perakendeciler Noel alışverişçilerine daha da fazla bağımlı.

Özel tüketim Almanya ekonomisinin kilit bir itici gücü ancak veriler Almanların giderek daha fazla harcama yapmak yerine tasarruf etmeyi tercih ettiğini ortaya koydu. HDE bu ihtiyatlı tavrı kalıcı ekonomik belirsizliğe bağladı ve tüketicilerin genel ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin 2024 başından bu yana en düşük seviyesine düştüğünü kaydetti.

Geçen hafta Black Friday ve Advent'in ilk hafta sonu ile başlayan kritik Noel alışveriş dönemi, perakendecileri şimdiye kadar hayal kırıklığına uğrattı.

300 şirket üzerinde yapılan HDE anketinde, yüzde 70'i önceki yıla göre ziyaretçi sayılarında düşüş bildirdi.

HDE Genel Müdürü Stefan Genth, "Noel işleri artık sıcak aşamaya giriyor ancak hala hız kazanmak zorunda" dedi.

Durgun başlangıca rağmen perakendeciler, Noel döneminde önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 126,2 milyar euro satış bekliyor.

