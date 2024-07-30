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Almanya'da yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 15:49

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 15:50

Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,3 olarak hesaplandı. Beklenti, enflasyonun yüzde 2,2 ile yatay seyredeceği yönündeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 2,9 oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,1 daraldı.

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