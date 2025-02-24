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Almanya'daki seçim euroyu dolar ve yen karşısında yükseltti

Yatırımcıların Almanya'daki seçim sonuçlarını sindirmesiyle euro, erken Asya seansında diğer para birimleri karşısında yükseldi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:11

CBA'nın Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma ekibi, çıkış anketleri ve erken oy sayımının Hristiyan Demokrat Birliği'nin oyların yaklaşık %29'unu kazandığını ve muhtemelen bir koalisyon hükümetine liderlik edeceğini gösterdiğine işaret etti.

Ekip, "Ancak koalisyon hükümeti kurmak için iki partiye mi yoksa üç partiye mi ihtiyaç duyulacağı belirsiz" değerlendirmesini de yaptı. Ekip, piyasa katılımcılarının, kurulacak hükümetin ekonomik büyümeyi desteklemek için 'borç freninde' reform yapmayı kabul edip etmeyeceğini yakından izleneceğini de vurguladı.

EUR/USD %0,56 artışla 1,05198; EUR/JPY %0,67 artışla 157,061 seviyesine yükseldi.

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