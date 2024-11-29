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Almanya'dan çip sektörüne milyarlarca dolarlık destek

Alman hükümetinin ülkenin yarı iletken endüstrisine milyarlarca avroluk yatırım yapacağını öğrenildi. Alınan bilgilere göre sübvansiyonların yaklaşık 2 milyar euro (2,11 milyar dolar) olması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2024 08:58

Almanya çip üretimine destek vermek için 2 milyar euroluk sübvansiyon hazırladığı öğrenildi. Ekonomi bakanlığı bir sözcü ise rakamı teyit edemeyeceğini söyledi

MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK

Bloomberg News'in Perşembe günü bildirdiğine göre, Alman hükümeti ülkenin yarı iletken endüstrisine milyarlarca avroluk yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in finansman planlarıyla ilgili bir etkinliğe katılan iki kişiye dayandırdığı haberine göre, sübvansiyonların yaklaşık 2 milyar euro (2,11 milyar dolar) olması bekleniyor. Ekonomi Bakanlığı'ndan bir sözcü bu rakamı teyit edemeyeceğini söyledi ve Reuters'e bakanlığın "düşük tek haneli milyar aralığında" ihtiyaca dayalı finansman sağlamayı planladığını söyledi.

Bakanlık, Avrupa Çip Yasası'nı (ECA) takiben, Almanya ve Avrupa'da güçlü ve sürdürülebilir bir mikroelektronik ekosistemine katkıda bulunan projeler için Kasım ayı ortasında çip şirketlerine yeni sübvansiyonlara başvurmaları için bir çağrı yayınladı. Avrupa Çip Yasası, büyük çip fabrikalarının yerel gelişimini sübvanse ederek kıtanın gelişmiş yarı iletkenler için Asyalı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

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