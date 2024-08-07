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Almanya'nın ihracatı haziranda geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'nın ihracatı, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azaldı.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 14:15

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 14:15

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 127,7 milyar avro oldu. Haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 geriledi.

Piyasalar, ihracatın aylık bazda yüzde 1,5 düşmesini bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Haziranda ithalat bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 107,3 milyar avro olurken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 azaldı. Böylece, Almanya haziran ayında 20,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

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