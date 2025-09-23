CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'nın vergi gelirlerinde yüzde 2'lik artış

Almanya'nın vergi gelirlerinde yüzde 2'lik artış

Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya'nın federal ve eyalet vergi gelirlerinin Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 yükselerek 63,2 milyar euroya  ulaştığını açıkladı. Artışa rağmen bakanlık, ekonomik ivmenin yakın vadede önemli ölçüde artmasının olası olmadığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2025 09:01

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2025 09:04

Almanya Maliye Bakanlığı aylık raporunda, öncü göstergelerin zayıf olduğunu ve yapısal sorunların devam ettiğini belirtti. Raporda, "Kısa vadede ekonomik ivmede belirgin bir hızlanma beklenmiyor" denildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, zayıf sanayi üretimi, enerji fiyatları üzerindeki baskılar ve yavaşlayan küresel talep nedeniyle 2024 yılında üst üste ikinci kez daraldı. Analistler, özellikle ABD'nin yeni gümrük vergileri yürürlüğe girerse, ülkenin 2025 yılında daha da zorlu bir dönemle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Almanya'nın ihracata büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, 2024 yılında 253 milyar euroya ulaşan ikili mal ticaretiyle en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticaretteki herhangi bir aksaklık, ekonomisini daha da zorlayabilir.

Ocak ve Ağustos ayları arasında vergi gelirleri yıllık bazda %6,8 artarak 576,5 milyar euroya ulaştı. Hükümetin tahminlerine göre, 2025 yılı genelinde toplam vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre %3,7 artışla 893,3 milyar euroya çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi 18 Eylül 2025 08:40
Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor 17 Eylül 2025 15:47
Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak 17 Eylül 2025 15:07
AB’den İsrail’e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu AB'den İsrail'e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu 17 Eylül 2025 13:34
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları temmuzda arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda arttı 17 Eylül 2025 13:04
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun 17 Eylül 2025 09:46
Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor 17 Eylül 2025 09:36
ABD’de sanayi üretimi ağustosta arttı ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler