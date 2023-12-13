CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Arjantin para birimini yüzde 50 devalüe edecek

Arjantin para birimini yüzde 50 devalüe edecek

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Luis Caputo, ülkenin son on yıllardaki en kötü krizini düzeltmeyi amaçlayan ekonomik şok terapisi ile pesoyu %50'den fazla zayıflatarak dolar başına 800'e düşüreceklerini, enerji sübvansiyonlarını keseceklerini ve kamu işleri ihalelerini iptal edeceklerini söyledi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 09:18

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Luis Caputo, Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin Pazar günü göreve gelmesinin ardından bir önlem paketi açıklarken, planın kısa vadede acı verici olacağını ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için gerekli olduğunu söyledi.

Caputo, "Amaç basitçe felaketten kaçınmak ve ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktır" dedi.

Ülkenin GSYH'nin %5.5'ine ulaşan derin mali açıkla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Caputo, Arjantin'in son 123 yılın 113'ünde mali açık verdiğini ve bunun da ekonomik sıkıntıların nedeni olduğunu belirterek, "Bu sorunu kökünden çözmek için buradayız. Bunun için mali açık bağımlılığımızı çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "kararlı tedbirleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi ve bunu "istikrarı yeniden tesis etme ve ülkenin ekonomik potansiyelini yeniden inşa etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

IMF yaptığı açıklamada önlemleri "cesur" olarak nitelendirdi ve son aylarda yaşanan "ciddi politika aksaklıklarının" ardından "ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacaklarını ve daha sürdürülebilir ve özel sektör öncülüğünde bir büyüme için temel oluşturacaklarını" söyledi.

İlginizi Çekebilir
IMF Başkan Yardımcısı: Küresel ekonomideki parçalanma GSYH’yi düşürebilir IMF Başkan Yardımcısı: Küresel ekonomideki parçalanma GSYH'yi düşürebilir 12 Aralık 2023 09:11
Türk savunma şirketleri güçlerini birleştirdi: İngiltere’de test atışları gerçekleşti Türk savunma şirketleri güçlerini birleştirdi: İngiltere’de test atışları gerçekleşti 12 Aralık 2023 10:36
ABD’de enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor ABD'de enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor 12 Aralık 2023 09:06
Fed kararı beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti Fed kararı beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti 12 Aralık 2023 10:33
Fitch Ratings: ABD ve Çin’de bankacılık sektörü görünümü kötüleşiyor Fitch Ratings: ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümü kötüleşiyor 12 Aralık 2023 14:11
Piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verisine çevrildi Piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verisine çevrildi 12 Aralık 2023 09:03
Japonya’da üretici fiyat endeksi yavaşladı Japonya'da üretici fiyat endeksi yavaşladı 12 Aralık 2023 09:02
Çin’deki İngiliz şirketleri yatırım kararlarını erteliyor Çin'deki İngiliz şirketleri yatırım kararlarını erteliyor 12 Aralık 2023 08:56
Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor 12 Aralık 2023 08:53
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 12 Aralık 2023 10:03
ABD tahvil ihalelerine düşük talep ABD tahvil ihalelerine düşük talep 12 Aralık 2023 08:40
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 12 Aralık 2023 13:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,24
%0,2241
EURO
1.001,55
%0,1551
DOLAR
1.001,05
%0,1051
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,36
%-0,0639
EURO
1.004,15
%0,4147
DOLAR
951,99
%-4,8007
ALTIN
958,16
%-4,1842
BORSA
1.024,55
%2,455
EURO
1.013,96
%1,3957
DOLAR
1.008,45
%0,8451
ALTIN
997,11
%-0,2894
BORSA
1.583,21
%58,3207
EURO
1.553,60
%55,3595
DOLAR
1.703,75
%70,3748
ALTIN
1.548,13
%54,8129
BORSA
BİST En Aktif Hisseler