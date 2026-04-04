Asya’da yakıt krizi derinleşiyor: Şiddet olayları, grevler ve ekonomik baskı artıyor

İran kaynaklı savaşın küresel enerji arzını sekteye uğratması, Asya genelinde ciddi ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açtı. Yakıt tedarikinde yaşanan kesintiler, birçok ülkede panik havası oluştururken, şiddet olayları ve toplumsal huzursuzluk da giderek artıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Nisan 2026 14:32

Uluslararası kaynaklara göre, özellikle Bangladeş'te yakıt hırsızlığı ve karaborsa faaliyetleri hızla yayılırken, uzun akaryakıt kuyrukları ve panik alımları krizi daha da ağırlaştırdı. Akaryakıt istasyonlarına yönelik saldırıların artması, ülkedeki güvenlik sorunlarını da gözler önüne seriyor.

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te ise yakıt istasyonu çalışanlarına yönelik saldırıların arttığı, bazı olaylarda can kayıplarının yaşandığı bildiriliyor. Şiddet olaylarının gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi endişe yaratıyor.

Öte yandan Filipinler'de yükselen dizel fiyatları nedeniyle binlerce ulaşım çalışanı greve giderken, enerji maliyetlerindeki artışın ekonomik etkileri daha görünür hale geldi.

Krizin en önemli nedenlerinden biri olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması gösteriliyor. Bu gelişme, enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerinde arz daralmasına yol açarak krizi derinleştirdi.

Hükümetler, artan maliyetlere karşı sübvansiyonlar ve acil yakıt alımlarıyla çözüm üretmeye çalışsa da, bu önlemlerin uzun vadede sürdürülebilir olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, yükselen yakıt fiyatlarının yalnızca enerji piyasasını değil, aynı zamanda gıda ve temel tüketim ürünlerini de etkileyerek enflasyonu artırdığına dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde ise bölgede kalıcı ekonomik ve sosyal istikrarsızlık riskinin büyüyebileceği ifade ediliyor.

Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 10:11
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 03 Nisan 2026 10:09
Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 03 Nisan 2026 09:50
Fitch, QatarEnergy LNG tahvillerini negatif izlemeye aldı Fitch, QatarEnergy LNG tahvillerini negatif izlemeye aldı 03 Nisan 2026 09:46
Amazon’dan lojistik ücretlerine zam Amazon'dan lojistik ücretlerine zam 03 Nisan 2026 09:44
Hürmüz Boğazı’nda yuan dönemi: Çin yuan ile geçiş ücretlerini ödeme başlattı Hürmüz Boğazı’nda yuan dönemi: Çin yuan ile geçiş ücretlerini ödeme başlattı 03 Nisan 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 09:35
BlackRock: 2026’da küresel borsalarda rotasyon ve yeniden kalibrasyon başlıyor BlackRock: 2026’da küresel borsalarda rotasyon ve yeniden kalibrasyon başlıyor 03 Nisan 2026 09:23
Japonya’dan Yen’de kritik seviyeye müdahale sinyali: Katayama uyardı Japonya’dan Yen’de kritik seviyeye müdahale sinyali: Katayama uyardı 03 Nisan 2026 09:20
Piyasalar, ABD’de açıklanacak istihdam raporuna odaklandı Piyasalar, ABD'de açıklanacak istihdam raporuna odaklandı 03 Nisan 2026 09:11
Jeopolitik gerilim kriptoyu sarstı: Bitcoin 65 bin doların altını test etti Jeopolitik gerilim kriptoyu sarstı: Bitcoin 65 bin doların altını test etti 03 Nisan 2026 09:06
Petrol fiyatlarındaki kalıcı artış enflasyon riskini büyütebilir Petrol fiyatlarındaki kalıcı artış enflasyon riskini büyütebilir 03 Nisan 2026 08:40
