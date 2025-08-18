CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi, haziran ayında 7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2025 15:47

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 213,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,4 artarak 205,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise haziranda ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 237,2 milyar avro, ithalat ise yüzde 6,8 yükselerek 230,2 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,2 milyar avro ile ABD, 30,1 milyar avro ile İngiltere, 17,6 milyar avro ile İsviçre, 16,9 milyar avro ile Çin ve 9,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar avro ile Çin, 30,6 milyar avro ile ABD, 13,6 milyar avro ile İngiltere, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 8,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

İlginizi Çekebilir
Barclays: Japonya’nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak Barclays: Japonya'nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak 15 Ağustos 2025 08:52
Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi 15 Ağustos 2025 08:49
Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor 15 Ağustos 2025 08:48
Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 15 Ağustos 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya çıktı 14 Ağustos 2025 16:42
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 14 Ağustos 2025 16:27
ABD’de üretici enflasyonu Temmuz’da arttı ABD'de üretici enflasyonu Temmuz'da arttı 14 Ağustos 2025 15:36
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 14 Ağustos 2025 15:16
Yabancıların hisse stoku 34 milyar dolara yaklaştı Yabancıların hisse stoku 34 milyar dolara yaklaştı 14 Ağustos 2025 14:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 14 Ağustos 2025 13:27
ABD’den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama ABD'den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama 14 Ağustos 2025 10:03
İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 14 Ağustos 2025 09:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler