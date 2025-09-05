CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Avro Bölgesi'nin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2025 14:46

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Putin’in ekonomi temsilcisi: AB kararları ’felaket’ sonuçlar doğuruyor Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor 03 Eylül 2025 13:24
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu 03 Eylül 2025 12:28
Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor Güney Kore, savunma bütçesinde artış yapmaya hazırlanıyor 03 Eylül 2025 10:50
Avrupa’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü arttı 03 Eylül 2025 09:33
Çin’in çelik talebinin düşmesi bekleniyor Çin'in çelik talebinin düşmesi bekleniyor 03 Eylül 2025 09:14
Avustralya’da büyüme beklentileri aştı Avustralya'da büyüme beklentileri aştı 03 Eylül 2025 09:11
BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü BOJ Başkanı Ueda, Başbakan Ishiba ile piyasalardaki son durumu görüştü 03 Eylül 2025 09:10
Fed üyesi Cook: Trump’ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz Fed üyesi Cook: Trump'ın görevden alma kararını haklı çıkarmaz 03 Eylül 2025 09:07
AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak AB ülkelerinin savunma harcamaları 381 milyar avroya çıkacak 02 Eylül 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi 02 Eylül 2025 16:45
Brezilya, IEA’ya üye olmak için başvuru yaptı Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı 02 Eylül 2025 16:33
Rusya’da yeni otomobil satışları azaldı Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı 02 Eylül 2025 15:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler